В школах Литвы прозвучит Последний звонок

Во второй половине недели в школах Литвы для выпускников звучит последний звонок. В этом году школы общего развития оканчивают 23,7 тыс. выпускников. По случаю праздник Последнего звонка выпускников поздравил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

«Перед вами открывается мир больших возможностей. Смело идите. Исполните свои мечты», — пожелал министр.

В прошлом году школа попрощалась с более чем 25 000 учеников.

После последнего звонка у выпускников экзаменационная сессия еще будет длиться до 20 июня.

Чтобы получить аттестат зрелости, в этом году необходимо сдать обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и другой выбранный экзамен. Обязательный экзамен по литовскому языку и литературе состоится в субботу, 1 июня.

l24.lt