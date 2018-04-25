В школах начали бессрочную забастовку

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Литовские учителя начали бессрочную забастовку. Они протестуют против введенной штатной оплаты труда и требуют повысить зарплаты.

Как заявил председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас, акция продлится до тех пор, пока требования работников сферы образования не будут удовлетворены.

В понедельник забастовка началась в шести школах Вильнюса, Клайпеды, Панявежиса, Зарасай и Калварии. Ожидается, что вплоть до 23 ноября к ним будут присоединяться все новые и новые учебные заведения. Всего о планах участвовать в забастовке объявили около 80 школ, однако их число может увеличиться. Пришедших в школу детей отвели в актовый зал смотреть мультфильм.

«Министерство образования и науки (МОН) все еще надеется подавить забастовку визитами в бастующие школы и беседами, но этого точно недостаточно. Чувствуя огромную поддержку сообщества педагогов. Мы можем закрыть столько школ, сколько нужно для того, чтобы министерство решало проблемы систематично», — сказал Навицкас.

По словам Навицкаса, ситуация в сфере образования ухудшается из-за постоянных реформ. Кроме того, как утверждает глава профсоюза, заявления Министерства образования и науки о том, что зарплаты учителей заметно выросли, не соответствуют действительности. Если сопоставить новую оплату труда с возросшей нагрузкой, выясняется, что зарплаты выросли всего на несколько евро.

Учителя, вышедшие на забастовку, требуют, чтобы фиксированная часть зарплаты была повышена на 20%, а нагрузка и число детей в классах уменьшены.

Педагоги, участвующие в акции протеста, не ведут занятий.

Представители Министерства образования и науки посещают бастующие школы и обсуждают ситуацию с учителями. МОН не намерено отзывать штатную оплату труда учителей, но заявляет, что открыто к предложениям по исправлению и решению проблем в каждой бастующей школе.

По данным министерства, после осуществленной реформы оплаты труда учителей их зарплаты выросли почти по всей стране — в среднем зарплата увеличилась на 14%.

Премьер-министр Сквярнялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей.

«В самом деле, я могу повторить, что не вижу оснований для забастовки. Если рассматривать средний рост заработной платы в нескольких школах, она фактически увеличилась на сумму от 45 до почти 200 евро», — отметил премьер в эфире радио LRT.

Он признает, что снижение нагрузки некоторых учителей могло привести к снижению заработной платы в некоторых школах, но, по мнению Сквярнялиса, если бы штатная оплата труда не была введена, ситуация была бы еще хуже.

«Если бы не была введена штатная оплата, то уменьшение зарплат было бы значительнее. Хочу напомнить, что в прошлом году, когда не было штатной оплаты, 29% учителей пришлось уменьшить зарплату из-за уменьшения числа учеников. Штатная оплата является справедливой, поскольку она устанавливает все источники оплаты, производится оплата за все работы», — отметил премьер.

Сквярнялис заявил, что реформа выявила много проблем с системой образования: некоторые учителя работали без договоров, в некоторых школах не было описаний должностных обязанностей, было неясно, какую работу должен выполнять учитель.

По словам Сквярнялиса, статистика показывает, что в сентябре более 70% зарплат учителей в местных школах выросли в среднем на 112 евро. Около 20% педагогов получили более низкую зарплату, чем раньше, но это, по словам главы правительства, связано с уменьшением нагрузки.

С сентября вступила в силу новая модель оплаты труда учителей. На смену поурочной оплате пришла почасовая — ставка учителя состоит из 1512 часов в год. Его рабочее время делится на три части: контактные часы, то есть уроки, подготовка к ним и общественная работа.

В целом в Литве более 2000 учебных учреждений.

Тем временем парламентские консерваторы угрожают инициировать интерпелляцию министру образования и науки Юргите Пятраускене.

Лидер «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании фракции в Сейме заявил, что консерваторы намерены инициировать переговоры с правящими по поводу вступивших в силу в сентябре изменений в системе оплаты труда учителей.

Он сказал, что ранее предлагал правящим сменить министра образования.

Информация «ЛК», BNS