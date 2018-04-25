В школах установят видеокамеры

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В школах и детских садах Алитусского района с осени должны начать работать видеокамеры.

Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас говорит, что идею централизованной покупки камер и другого оборудования, необходимого для системы наблюдения, с энтузиазмом поддержали и директора учебных заведений, этот вопрос еще будет рассмотрен со школьными сообществами.

«Это делается ради безопасности. Одни директора стали ставить заборы, но у одного были сорваны ворота, у другого еще что-то. Потому что эти ворота или заборы никого не спасают. Есть недорогие камеры, которые работают и ночью, они современные, управлять ими удобно, по моему мнению, мы выбрали самое инновационное решение. Ради дисциплины, ради осведомленности, ради безопасности объектов, мы подсчитали, что это самый дешевый и эффективный вариант», — сказал Врубляускас BNS.

В 15 районных учреждениях и их филиалах планируется установить почти 70 видеокамер, которые будут работать как внутри, так и снаружи.

По словам мэра, планируется, что системы видеонаблюдения начнут работать с октября. На их приобретение из бюджета планируется выделить 25-30 тыс. евро.

По словам Врубляускаса, в последнее время в некоторых учреждениях было испорчено имущество, также поступают сообщения о пострадавших учениках – планируется, что камеры помогут установить нарушителей и раскрыть возможные преступления.

Он также подчеркнул, что если возникнут дискуссии на тему конфиденциальности учеников и педагогов, будет четко установлен порядок хранения данных, за это будут нести ответственность руководители школ.

«Мы считаем, что коридоры – это общественное пространство, может, в классах камер и не должно быть. Нет еще гарантии, может, еще понадобится разрешение родителей – есть определенные трудности. Но время не ждет, мы хотим подготовиться к сентябрю, а потому подготовим и порядок хранения данных, чтобы не было утечки информации третьим лицам», — сказал мэр.

Государственная инспекция защиты данных подчеркивает, что видеокамеры в школах могут быть установлены на входе, но их не должно быть в классах, зонах отдыха, спортзалах, комнатах для переодевания.

Информация «ЛК», BNS