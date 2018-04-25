В Швеции обнаружен пациент с подозрением на лихорадку Эбола

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В шведском городе Энчепинг обратившийся в больницу пациент был срочно переведен в Академическую больницу Упсалы в связи с подозрением на лихорадку Эбола.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, которые отмечают, что пациент, поступивший в больницу Энчепинга в пятницу, теперь находится в инфекционной клинике при Академической больнице города Уппсала. Сообщается, что пока существуют лишь подозрение на лихорадку Эбола, в связи с чем на данный момент производятся необходимые тесты, результаты которых появятся этим вечером.

В свою очередь персонал, который имел контакт с пациентом в больнице в Энчепинг, также находится под наблюдением, а отделение неотложной помощи больницы, куда поступил пациент, на данный момент закрыто.

По словам старшего врача Академической больницы Уппсалы Микаэля Келера, пациент, поступивший в больницу, сдал клинический анализ крови, полученные результаты, а также другие симптомы заставили ученых заподозрить вирус Эболы. «Он также посещал страны, где отмечен этот вирус», — добавил Микаэль Келер.

Местная пресса отмечает, что лихорадка Эбола классифицируется как крайне опасное заболевание и на сегодня в мире нет никаких действенных вакцин для спасения от этой болезни.