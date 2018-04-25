В Швеции после 2030 года не будут продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания

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Премьер-министр Швеции Стефан Левен, представляя в парламенте новый кабинет министров, заявил, что новые автомобили с дизельными или бензиновыми двигателями не будут продаваться после 2030 года. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Новое шведское правительство рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из приоритетов своей работы. «Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители», — подчеркнул Стефан Левен.

Однако первопроходцем в этом вопросе Швеция не станет. Ранее об отказе от автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, заявила Норвегия. В этой стране такие автомобили планируют запретить к продаже уже в 2025 году. В 2018 году в Норвегии почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге.

В списке стран, которые в 2030 году хотят отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, помимо Швеции, Израиль, Ирландия, Исландия, Дания, Нидерланды (а также столица Франции Париж). Эту же дату называют Китай и Индия.

Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.

Шведская автомобильная промышленность начала ориентироваться на выпуск электромобилей несколькими годами ранее: производитель легковых машин Volvo Cars еще в 2017 году заявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями. На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. А компания MAN Bus & Truck планирует начать выпуск электрических автобусов в 2020 году и за десять лет довести их долю в общем объеме выпускаемых компанией автобусов до 60%.

belta.by