В Швеции предлагают восполнить нехватку полицейских путем приглашения людей из соседней Норвегии

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Шведский полицейский союз предложил принять на работу полицейских из соседней Норвегии, чтобы бороться с растущей нехваткой сотрудников.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

По словам председателя Шведского полицейского союза Лены Нитц, решением проблемы нехватки новых сотрудников полиции может стать приглашение обученных кадров из соседней Норвегии. «В Норвегии у них больше полицейских, чем они планируют нанять. Они недавно получили образование, чрезвычайно мотивированы и ищут работу в полиции», — заявила Лена Нитц. По данным профсоюза, более 250 обученных полицейских в настоящее время не могут найти работу в Норвегии, несмотря на то, что прошли трехлетнее обучение и сдали профессиональный экзамен. Профсоюз хочет, чтобы правительство Швеции приняло их на работу в Швеции.

Данное заявление сделано на фоне существующей миграции из Швеции в Норвегию. Дело в том, что молодые шведы уже давно стекаются в Норвегию, чтобы работать в крупных магазинах и кафе в таких городах как Осло и Берген, где зарплата намного выше чем в Швеции. Норвегия также активно набирает медсестер и врачей из Швеции, что становится проблемой нехватки людей этих профессий в шведских медицинских учреждениях. Таким образом, до сих пор трафик был в основном односторонним.

Если план будет реализован, это будет не первый случай, когда две европейские страны будут сотрудничать в области уголовного правосудия. Так, в 2015 году Норвегия начала отправлять преступников для отбывания наказания в тюрьму в Нидерландах, потому что ее собственные тюрьмы были переполнены.

По словам Лены Нитц, без новаторских мер шведской полиции будет трудно выполнять свою работу, учитывая, что к 2024 году еще 7 000 офицеров уйдут на пенсию.