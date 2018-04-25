В Швеции прошла «ночь сгоревших машин» — в девяти городах сожжены около 150 автомобилей

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Минимум в шести городах на юго-западе Швеции в ночь на 14 августа десятки неизвестных в черном и в масках подожгли около 150 автомобилей.

Тревожные события охватили города Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Хельсингборг, Фалькенберг, Люсечиль, Стокгольм, Уппсала, Окерсберг и другие.

Первые сигналы о пожарах стали поступать в полицию и экстренные службы около 21 в понедельник, 13 августа. Во всех случаях звонившие свидетели сообщали о группах молодых людях в темном, с капюшонами на головах, которые на парковках разбивали стекла машин, заливали в салоны воспламеняющуюся жидкость, поджигали их, а затем быстро скрывались с места происшествия.

Местами поджогов они выбирали крупные парковки в жилых микрорайонах, у торговых центров или больниц.

Только в одном Гётеборге сгорели около 90 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах.

В районе Фрёлунда огнем уничтожено около 70 автомобилей: 31 — сгорел полностью, 35 — частично повреждены.

В городе Тролльхетанн группа из примерно 40 поджигателей еще и забросали камнями прибывших полицейских.

Около десятка автомобилей также сгорели в ночь на понедельник в столице Швеции Стокгольме, а также в городах Уппсала и Окерсберге, сообщает Expressen .

Информации о людях, пострадавших при поджогах, не поступала. Примерно к полуночи все пожары были потушены.

В полиции сообщили, что пока нет информации, кто ответственен за эти организованные массовые поджоги. Нет информации и о том, какую цель преследовали поджигатели, и против чего были направлены их действия. Представители полиции подчеркнули, что действия поджигателей координировались, по всей видимости, через соцсети, сообщает Bohuslaningen .

На утро вторника у полиции еще не было ни одного задержанного или подозреваемого. Там отметили, что такой массовый поджог совершен в стране впервые.

NEWSru.com