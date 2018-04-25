В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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В Стокгольме задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Шведские правоохранительные органы считают, что он был завербован российским разведчиком и занимался незаконным сбором данных как минимум с 2017 года.

Подозреваемого задержали во время встречи в центре Стокгольма вечером 26 февраля, сообщает сайт полиции безопасности Швеции. Предварительное расследование возглавляет прокуратура отдела национальной безопасности, уточняет сайт управления национальной безопасности.

«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», — пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

Задержанный работает в сфере высокотехнологичной промышленности Швеции. Известно, что его должностные обязанности имеют интерес для разведывательной деятельности иностранной державы.

Прокуратура рассмотрит вопрос о помещении задержанного под стражу не позднее пятницы, 1 марта.

Отметим, за последнее время не раз сообщалось о задержании в разных странах людей, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. В Литве в конце декабря заявили о раскрытии шпионской сети и пресечении деятельности группы лиц, которая собирала информацию по заданию российской разведки.

Самая громкая история связана с арестом в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в в шпионаже в пользу Кремля.

В марте 2018 года шпиона, работавшего на Россию, задержали в Польше. Задержанный, как сообщалось, был чиновником одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами, и передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Тогда же СМИ утверждали, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ряд других стран.

В феврале 2019 года суд в Эстонии приговорил майора Вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса к 15 годам лишения свободы, его отец Петр Волин получил шесть лет заключения. Их задержали в сентябре 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ).

В Австрии в ноябре 2018 года раскрыли агента офицера армии, 30 лет работавшего на российскую разведку. С 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.

70-летний полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

NEWSru.com