В Швеции зараженная говядина из Польши могла попасть в школы и детсады

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Зараженная говядина, ввезенная в Швецию из Польши, могла оказаться в более чем 80 школьных и дошкольных учреждениях Стокгольма. Об этом в понедельник сообщила газета Dagens Nyheter.

Возможно, некачественный продукт попал туда через компанию Kleins Kitchen, занимающуюся организацией школьного питания. Руководство сети частных школ Kunskapsskolan проинформировала своих учеников и их родителей, что на прошлой неделе в школьных столовых детям могли дать блюда, приготовленные из польского мяса, которое не было проверено должным образом.

С учетом происшедшего руководство Kunskapsskolan намерено пересмотреть существующий регламент закупок продуктов питания для своих школ, передает ТАСС.

В администрации Стокгольма отмечают, что пока никаких тревожных сигналов не поступало, а в управлении по вопросам окружающей среды успокаивают встревоженных родителей тем, что никакой достоверной информации о некачественном мясе в школьных столовых не получено.

«Прямой связи между больным животным и некондиционным мясом нет. Вся проблема в том, что в Польше контроль (санитарный) был проведен ненадлежащим образом, поэтому нет гарантии, что с мясом все в порядке, а потому оно не должно поступать на рынок», — говорит начальник отдела контроля за продуктами питания городской администрации Даниэль Перссон.

239 кг зараженной говядины были частью большой партии весом 1,1 тонны. Согласно информации управления пищевых продуктов, вся она уничтожена. Но 14 кг мяса все же было подано клиентам ресторана в городе Упсала, а 85 кг — в шести ресторанах столичного региона.

Скандал разгорелся в Польше после репортажа телеканала ТВН24, который продемонстрировал, как на одной из скотобоен в Мазовецком воеводстве Польши убивают больных коров, отправляя их мясо на продажу. После этого эфира деятельность фирмы была прекращена.

Как заверил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, это единичный случай, касающийся только одной скотобойни. По его словам, ветнадзор проверил полученные нелегально туши на наличие лекарств. Никаких следов медикаментов обнаружено не было.

Вместе с тем Ардановский заверил, что польские власти сделают необходимые выводы. «Мы предпримем решительные действия с целью улучшения репутации польского продовольствия», — сказал он, пообещав тщательно расследовать все нарушения и сурово наказывать преступников.

«Мы улучшаем процедуры в скотобойнях, чтобы быть уверенными, что все нормы соблюдаются, — подчеркнул Ардановский. — В наших интересах — исключить возможность совершения преступления».

В четверг главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук сообщил, что из страны на экспорт было отправлено 2,7 т мяса, полученного, по предварительным данным, от больных коров. По его словам, мясо экспортировалось в 10 стран — Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию. Польша ежегодно производит около 560 тысяч тонн мяса, причем 80-85% этой продукции отправляется на экспорт.

NEWSru.com