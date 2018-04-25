В Швейцарии больше не регистрируют неэкологичные дизельные Mercedes-Benz и Porsche

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Швейцарские власти приостановили регистрацию новых автомобилей марок Mercedes-Benz и Porsche с дизельными моторами, так как их двигатели не соответствуют экологическим требованиям.

Под запрет попали минивэны Mercedes-Benz Vito c 1,6-литровыми моторами, а также кроссоверы Porsche Macan и Cayenne, оснащенные двигателями рабочим объемом 3,0 и 4,2 литра соответственно.

Запрет на регистрацию касается автомобилей, ввезенных в страну после 17 августа 2018 года. Машины, занесенные в базу до этой даты, можно будет эксплуатировать, однако их силовые агрегаты должны будут подвергнуться модификации, сообщает «Автостат» .

В ближайшие годы многие страны Западной Европы планируют ввести более строгие нормы и ограничения для автомобилей с дизельными двигателями.

Глобальное противодействие в Германии использованию дизельных моторов на легковых машинах было вызвано «дизельгейтом» — раскрытием в 2015 году обмана Volkswagen Group, установившей специальное программное обеспечение для занижения данных о выбросах на 11 млн автомобилей.

С тех пор популярность дизельных машин в Европе стала резко снижаться — продажи новых дизельных машин падали, а парковки автосалонов, торгующих подержанными машинами, оказались забиты сотнями тысяч дизельных автомобилей. Эти машины стали скупать перекупщики для вывоза в страны Восточной Европы , где к дизельным двигателям относятся терпимо.

Доля дизельных автомобилей в общем производстве автомобилей в Европе постоянно сокращается и к 2025 году может составить лишь 27% от общего количества авто (в 2015 году было 52%).

Летом 2017 года автокомпания Porsche заявила, что концерн может полностью отказаться от выпуска автомобилей с дизельными моторами в пользу экологически чистых транспортных средств с электрическими и гибридными установками. Однако окончательное решение будет принято только к 2020 году.

В настоящее время автомобили с дизельными моторами составляют примерно 15% от общего объема продаж Porsche. Подавляющее большинство из них — кроссоверы Cayenne и Macan.

NEWSru.com