В Швейцарии пригрозили судить граждан страны, воевавших на стороне террористов в Сирии или Ираке

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Правительство Швейцарии заявило, что воевавшие на стороне террористических группировок в Сирии или Ираке, в случае возвращения на родину будут отданы под суд. Решение властей объясняется интересами безопасности, передает ТАСС.

Согласно одобренной на заседании Федерального совета (правительства) стратегии, главное внимание при решении вопроса о гражданах, уехавших воевать в Сирию или Ирак «по террористическим мотивам», будет уделено обеспечению безопасности населения. В Берне исходят из того, что «террористические действия должны преследоваться по закону в той стране, где они были совершены».

«Если же уголовное преследование будет невозможно в государстве, где был нарушен закон, то Швейцария обязана потребовать от своих граждан ответить за свои действия перед судом сразу же по возвращении в Швейцарию или в государство, с которым у Швейцарии имеется соглашение о юридической помощи», — констатировал Федеральный совет.

По имеющейся у правительства информации, в «сирийско-иракской зоне конфликта» на настоящий момент могут находиться примерно два десятка швейцарцев, которые уехали в свое время воевать «по террористическим мотивам». Среди них есть те, кто был задержан и сейчас находится в руках «фактических властей» в районах, не контролируемых правительствами Сирии или Ирака. «Существует риск, что эти лица будут бесконтрольно освобождены», — полагают в Берне.

Согласно принятой Федеральным советом стратегии, Берн не будет препятствовать возвращению в Швейцарию граждан, воевавших на стороне террористов. Вместе с тем, он не намерен и «активно способствовать их репатриации». Исключение сделано только для детей: вопрос об их возвращении в Швейцарию «может быть рассмотрен в интересах ребенка».

Репатриация несовершеннолетних возможна с согласия компетентных кантональных и местных властей, занимающихся защитой детей, а также с согласия родителей, если они не лишены родительских прав.

NEWSru.com