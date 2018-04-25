В Швейцарии провалились два референдума

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В Швейцарии, в воскресенье, 25 ноября, прошло сразу два референдума. Один из них касался так называемой «Инициативы по самоопределению», которая ставит под угрозу международные обязательства Швейцарии.

Инициатива предлагает предоставлять результатам референдумов больший вес, чем международным обязательствам страны.

Предложение выдвинула правопопулистская Швейцарская народная партия, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних инициатив, ссылаясь в своих решениях на международное право.

В Швейцарии опасались, если инициатива популистов будет реализована, то страна могла бы денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. А это не только лишило бы швейцарцев доступа к Европейскому суду по правам человека, но и создало бы кризис в отношениях с Евросоюзом.

В итоге, 66,4% тех, кто приняли участие в референдуме, не поддержали предложение народной партии, сообщает издание Neue Zurcher Zeitung, после подсчета голосов в 23 из 26 кантонов.

Также швейцарцы на референдуме в воскресенье не поддержали инициативу, которая предлагала начать выделение государственных субсидий фермерам, которые выращивают коров естественный способом, не удаляя им рога. 45,2% опрошенных высказались в поддержку инициативы, тогда как 54,5% — выступили против.

Референдум о сохранении «достоинства домашнего скота» инициировал 66-летний фермер. Для этого он сумел собрать 100 тысяч голосов. Инициатива предлагала, чтобы государство выделяло фермерам, которые не удаляют рога коровам, ежегодную субсидию.

В Швейцарии корова является национальным символом, причем три четверти коров в стране — безрогие. Рога коровам удаляют еще в детстве с помощью раскаленного железа, когда животные находятся в седативном состоянии.

Сторонники идеи «рогатых коров» утверждают: рога помогают коровам общаться и регулировать температуру тела. Некоторые говорят, что процесс удаления рогов мучительный и неестественный. Инициатива имеет и экономический аспект. Безрогий скот можно держать в тесных сараях, тогда как для рогатого нужно больше пространства для содержания.

Правительство утверждает, что субсидирование фермеров является неоправданным бременем и будет стоить 30 миллионов франков из ежегодного сельскохозяйственного бюджета.

Напомним, что за последние 20 лет поддержка партий популистов в Европе выросла более чем в три раза. Этого оказалось достаточно, чтобы их лидеры заняли правительственные должности в 11 странах.

korrespondent.net