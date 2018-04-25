В Швейцарии разрешили референдум о наделении шимпанзе правами человека

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В Швейцарии суд кантона Базель-Штадт позволил провести референдум о наделении шимпанзе базовыми правами человека, такими как право на жизнь, на самореализацию или свободу передвижения. Об этом сообщило издание The Local.

Указано, что соответствующий референдум предложил центр по правам животных Sentience Politics, а его целью стало предоставление шимпанзе права на психологическую и физиологическую неприкосновенность. В первую очередь, для защиты приматов, используемых в фармацевтической промышленности Швейцарии. Этого местные зоозащитники пытаются добиться с 2016 года.

Известно, что в начале января инициаторы референдума собрали 3000 подписей, необходимых для проведения голосования.

Как отмечается, сначала правительство Базель-Штадт заблокировало референдум, ссылаясь на то, что он нарушает положения швейцарской Конституции о защите животных. Однако апелляционный суд кантона отменил это решение и позволил провести референдум.

Ранее в Швейцарии провалились два референдума.

Также сообщалось, что в Швейцарии правительство официально признало Юрассийский диалект языком меньшинств.

korrespondent.net