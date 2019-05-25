В Шяуляй будет создан сквер Праведников мира

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В Шяуляй возле виллы Хаима Френкеля, рядом с тем местом, где в годы войны были еврейские гетто, будет создан сквер Праведников мира.

Как пишет газета Siauliu naujienos, городские власти пошли на такой шаг, приняв во внимание просьбу городской еврейской общины.

Организуя мероприятия памяти жертв Холокоста, еврейская община обратила внимание на то, что людям почти ничего неизвестно о Праведниках мира и о тех, кого они спасали. Есть только одна — две мемориальных доски. Община хотела бы, чтобы была увековечена память не только об отдельных лицах, а о всех Праведниках мира.

«Мы разговорились с профессором Вайдотасом Янулисом, что было бы хорошо как-то увековечить праведников, так он мне и сказал, что в Шяуляй, на углу улицы Эжяро, есть такое место, которое очень подходит для маленького парка в честь праведников. Так мы и стали развивать эту идею, обратились в городское самоуправление Шяуляй, потом состоялось совещание, а теперь представлены условия реализации проекта», — сказал газете глава еврейской общины Шяуляйского уезда Саня Кербелис.

Есть надежда, что в этом году, в 75-ую годовщину ликвидации Шяуляйского еврейского гетто уже будет объявлен конкурс на реализацию проекта архитектурной и урбанистической идеи комплексного обустройства сквера.

На выработку проекта выделено 19,5 тыс. евро, на реализацию идеи и обустройство территории — 270 тыс. евро.

BNS