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В следовавшем из Латвии в Литву поезде обнаружен крупный груз контрафактных сигарет

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Литовские таможенники обнаружили в следовавшем из Латвии поезде крупный груз контрафактных сигарет, сообщила Криминальная служба таможни.

Сотрудникми мобильных групп Клайпедской территориальной таможни в сотрудничестве с Литовскими железными дорогами в минувший четверг обнаружили при проверке в Радвилишкисе поезд из Риги около 100 коробок нелегального курева.

Сигареты были спрятаны в потолке вагона. В общей сложности обнаружено 100 коробок нелегальных сигарет  Fest (50 тыс. пачек), их стоимость с обязательными к уплате налогами составляет 142 тыс. евро.

BNS

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