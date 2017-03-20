В следовавшем из Латвии в Литву поезде обнаружен крупный груз контрафактных сигарет

Литовские таможенники обнаружили в следовавшем из Латвии поезде крупный груз контрафактных сигарет, сообщила Криминальная служба таможни.

Сотрудникми мобильных групп Клайпедской территориальной таможни в сотрудничестве с Литовскими железными дорогами в минувший четверг обнаружили при проверке в Радвилишкисе поезд из Риги около 100 коробок нелегального курева.

Сигареты были спрятаны в потолке вагона. В общей сложности обнаружено 100 коробок нелегальных сигарет Fest (50 тыс. пачек), их стоимость с обязательными к уплате налогами составляет 142 тыс. евро.

BNS

Метки: Груз, Контрафактные сигареты, Литва