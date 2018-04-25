В следовавшем в Польшу грузовике обнаружено контрабанда сигарет на 1,5 млн евро

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На минувшей неделе литовские таможенники обнаружили в следовавшем в Польшу грузовике контрабанду сигарет на сумму 1,5 млн евро, сообщила Криминальная служба таможни.

Контрабанда была обнаружена при проверке на пропускном пункте в Лаздияй, водитель — клайпедчанин Г. Б. декларировал, что везет в Польшу груз акустических панелей.

Однако у пограничников была информация о возможной контрабанде, при тщательной проверке они обнаружили контрабанду белорусских сигарет Fest — в целом 475 тыс. пачек.

Водитель задержан, а Каунасское отделение Криминальной службы таможни начало досудебное расследование о незаконном владением товарами, подлежащими налогообложению.

Водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

BNS