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В следующем году планируется завершить публикацию фамилий работников КГБ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 02, 11:00   |   Комментариев: 0

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы в следующем году планирует завершить публикацию фамилий людей, завербованных советским КГБ.

“Возможно до конца следующего года завершится. Этот материал специфический – нужен человек с допуском к секретной информации, и не так просто заменить его”, – сообщила BNS директор центра Тересе-Бируте Бураускайте.

Ранее планировалось, что последние 500 фамилий будут опубликованы до конца этого года. По информации директора центра, планы скорректировало то, что отвечающий за это работник защищает докторскую степень, однако планируется активизировать работу.

По ее словам, после завершения публикации списка агентов КГБ, центр приступит к данным, которые должны предоставить больше информации о деятельности агентов: обещают опубликовать информацию о методах деятельности, структуре. Эти данные будут интересны и тем, что будут одними за последние годы советского режима, поэтому в них будет и информация об относительно недавних событиях.

Осенью 2012 года в списке, опубликованном Центром, который доступен на сайте kgbveikla.lt, были опубликованы фамилии более 1,1 тыс. агентов. В документе КГБ от 1987 года, в целом 1669 фамилий.

Публикация документов КГБ началась, когда парламент дополнил закон о люстрации. Из списка исключены фамилии тех людей, которые признались в своей деятельности.

BNS

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