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В следующем году премьер обещает существенные реформы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 21, 18:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис признает, что за год не удалось добиться крупных реформ, но существенные решения в реформе высшей школы, налогов, пенсионной системы будут достигнуты в следующем году.

“То, что зависит от правительства: дублирование программ, заморозка нерентабельных программ, повышение качества, изменение критериев приема, введение бакалаврской программы обучения – с сентября следующего года действительно будет эта система”, – сказал в среду С. Сквярнялис телепрограмме LRT .

Он напомнил, что в декабре в сейме были зарегистрированы и начали рассматриваться конкретные проекты объединения университетов, планируется, что в ближайшее время “будет поставлена точка хотя бы на подготовительной работе к этой реформе”.

Премьер признал, что правительству и сейму не удалось реализовать обещания еще в этом году существенно реформировать налоговую систему – отчасти в этом он обвиняет конфликт, возникший летом с отколовшимися от коалиции позднее социал-демократами, и акцентирует, что для решения нужно твердое большинство.

“В следующем году мы наметили реализовать существенную налоговую реформу, также как и пенсионную – иного пути у нас нет. О повышении налогов и сборов таким образом средств для перераспределения мы не говорим, потому что так уже нельзя делать”, – сказал С. Сквярнялис.

“Верю, что эту реформу с поддержкой членов сейма мы реализуем”, – сказал глава правительства.

BNS

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