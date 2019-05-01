В следующие три года Норвегия выделит ЮНИСЕФ 150 млн долларов США

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В течение следующих трех лет Норвегия выделит Международному чрезвычайному детскому фонду ЮНИСЕФ 150 млн долларов США, чтобы помочь в предоставлении услуг в области образования, защиты и здравоохранения наиболее уязвимых детей во всем мире. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на специальное сообщение, распространенное ЮНИСЕФ.

«Гибкое и предсказуемое финансирование имеет решающее значение для поддержки ЮНИСЕФ нуждающихся детей и молодежи во всем мире. Норвегия является одним из крупнейших доноров добровольных взносов и тематической финансовой поддержки ЮНИСЕФ», — сказал министр развития Норвегии Даг Инге Ульштейн. «Мы привержены программе реформ Генерального секретаря и его видению финансирования, которое является многолетним, предсказуемым, гибким и своевременным», — добавил министр.

Отметим, что Норвегия является одним из 5 основных правительственных партнеров ЮНИСЕФ. Только в 2018 году скандинавская страна предоставила организации 206 млн дололпров США.