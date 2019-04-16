В соборе Парижской Богоматери сильный пожар

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Вечером в понедельник, 15 апреля, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство Reuters сообщили со ссылкой на Департамент пожарной безопасности Франции о пожаре в Соборе Парижской Богоматери.

Пламя охватило собор около 19:00 по местному времени — за несколько минут до закрытия. В день этот туристический объект посещают до 30.000 человек.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, посетители и сотрудники эвакуированы. Представитель полиции Парижа заявил, что рухнула кровля, повреждены несущие конструкции здания и под угрозой уничтожения внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Очевидцы рассказывают о густом дыме, который клубится над готическим кафедральным собором, и языках пламени, охвативших его знаменитые башни.

Прокуратура возбудила расследование.

Телеканал France 2 сообщает, что полиция расценивает это происшествие как несчастный случай.

В прошлом году католическая церковь Франции потребовала финансировать реновацию знаменитого собора, который находился в плачевном состоянии. По некоторым данным строительные работы и стали одной из причин пожара.

Отметим, что собор Нотр-Дам находится сегодня в процессе реконструкции: ряд секций окружены строительными лесами, а бронзовые статуи были удалены на прошлой неделе с целью реставрации.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил в связи с этим происшествием запланированное обращение к нации, о чем сообщил в понедельник Елисейский дворец.

Президент и глава правительства направляются к месту происшествия, полиция частично перекрыла доступ к острову Ситэ, где располагается знаменитый собор. Движение по одному из мостов Сены на остров прекращено, по другим ограничено.

Мэр Парижа Анн Идальго написала на своей странице в социальной сети Twitter: «Ужасное пламя охватило Собор Парижской Богоматери».

Президент США прокомментировал события в Париже в своем блоге следующим образом: «»Ужасно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, есть смысл привлечь пожарные самолеты, чтобы потушить огонь. Необходимо действовать незамедлительно!»

Информация уточняется.

NEWSru.com.il