В Сочи состоялся трехсторонний саммит

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Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган собрались в Сочи на очередную, трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

С российской стороны в саммите принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

На повестке дня саммита – долговременное урегулирование сирийского конфликта, который близится к концу. Особое внимание будет уделено ситуации в Идлибе – последней провинции, контролируемой противниками Башара Асада.

Нынешний саммит глав государств-спонсоров так называемого «Астанинского процесса» стал уже четвертым. Первая встреча Роухани, Эрдогана и Путина состоялась в 2017 году.

Добавим, что ООН практически устранилась от решения стоящих перед Сирией проблем. Будущее этой страны определяют покровители Асада — Иран и Россия, а также спонсор умеренной сирийской оппозиции – Турция. Напомним, что первая трехсторонняя встреча России-Турция-Иран состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи.

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