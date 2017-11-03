В списке влиятельных женщин Forbes президент Литвы на 68-ом месте

В списке наиболее влиятельных женщины мира, составленном американским журналом Forbes, президенту Литвы Дале Грибаускайте досталось 68-ое место.

Издание обращает внимание на жесткую позицию президента в отношении России и ее усилия по снижению влияния Москвы в энергетическом секторе.

“Д. Грибаускайте – первая женщина, избранная на пост президента Литвы (и единственная, переизбранная на второй президентский срок), создала репутацию последовательного критика Владимира Путина. Она оказывала давление на Запад с целью ужесточения санкций в отношении России и просила НАТО быстрее принимать решения по своему расширению в Восточной Европе. Во время состоявшихся недавно совместных военных учений России и Белоруссии “Запад” она была одним из наиболее громких голосов, говоривших об опасности, обращающих внимание на то, что вызывает страх у многих – что Россия, возможно, готовится к конфликту с НАТО”, – пишет Forbes.

“Она также продвигает проект, с тем, чтобы Евросоюз одобрил синхронизацию электросетей Балтийских стран с континентальной Европой”, – отмечает журнал.

В прошлом году литовский президент занимала в этом списке 72-ое место.

Наиболее влиятельной женщиной мира в седьмой раз подряд объявлена канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место Fobes присудил британскому премьеру Терезе Мей, а третье – бизнесвумен, филантропу Мелинде Гейтс.

Литовский премьер Беата Шидло заняла 31 -ое место, а президент Эстонии Керсти Калюлайд -78-ое.

Список наиболее влиятельных женщин мира Forbes составляет ежегодно с 2004 года.

BNS

Метки: Forbes, Дале Грибаускайте, Литва