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В среду цена на электроэнергию в Литве упала до рекордно низких величин

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 16, 10:45   |   Комментариев: 0

Электроэнергия, которая на прошлой неделе дорожала в зоне торговли Литвы на электроэнергетической бирже Nord Pool, в ночь на среду подешевела до рекордно низких величин.

“Для потребителя электроэнергии, который может регулировать производственный цикл соответственно ценам на рынке, такая ситуация – это исключительная возможность снизить затраты на электроэнергию”, – сказал для пресс-релиза глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Компания Litgrid, сообщила, что в период с 1 часа до 5 часов один мегаватт-час стоил 4,09 евро – это самая низкая среднечасовая цена за всю историю биржи в Литве. Среднесуточная цена составляет 23,9 евро за мегаватт-час – такая цена более характерна для выходных. Такая же цена установилась и в других странах Балтии, а также в Финляндии и Швеции.

Низкая цена в зоне торговле Литвы обусловлена снижением потребления электричества, ростом объемов производства на ветроэлектростанциях Литвы, на гидроэлектростанциях Латвии и более дешевым предложением электроэнергии в Швеции.

BNS

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