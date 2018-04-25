В среду профсоюз А. Навицкаса будет решать вопрос о прекращении забастовки

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В среду Профсоюз работников сферы образования Литвы под руководством Андрюса Навицкаса будет решать вопрос о прекращении забастовки.

«Решение об остановке забастовки примем завтра. Вероятно, что в пятницу мы остановим забастовку», – сказал журналистам А. Навицкас после переговоров в министерстве образования и науки.

По его словам, педагоги, бастовавшие в министерстве образования и науки почти три недели, также оставят здание ведомства в среду до конца рабочего дня.

Лидер профсоюза отмечает, что для педагогов «уже нет цели» находиться в министерстве, поскольку во вторник завершились переговоры по совершенствованию штатной модели оплаты труда.

Несколько десятков учителей ночевали в здании министерства образования с конца ноября, в последние дни их количество сократилось.

Объем забастовки в целом также сократился, во вторник с требованием повышения зарплат и исправления штатной модели оплаты бастовали около 200 литовских учителей.

BNS