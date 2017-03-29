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В среду – прохладная и сырая погода

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 17:00   |   Комментариев: 0

В среду в Литве будет прохладно, возможен дождь, мокрый снег, позднее должно потеплеть, сообщает Гидрометеослужба страны.

В среду ночью – 0–3 градуса мороза, днём – 2–4 градуса тепла, во многих местностях пройдут дожди, местами возможен мокрый снег.

В четверг ночью – тоже около 3 градусов мороза, днём ожидается солнечная и малооблачная погода, температура – 5-6 градусов тепла, без осадков.

В пятницу возможны осадки – ночью мокрый снег, днём – дождь. Температура ночью – 1-0 градусов, на взморье – около 4 градусов тепла, днём – 7-8 градусов тепла.

На выходных дождей будет мало, воздух прогреется до 16–17 градусов тепла.

BNS

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