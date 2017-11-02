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В среду в Литве прогнозируется сильный шквал, предупреждают метеорологи

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 17:00   |   Комментариев: 0

В среду в Литве во многих районах ожидается шквал, сообщила Гидрометеорологическая служба.

В среду ночью в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, возможен град.  Будет дуть юго-восточный, южный вете, переходящий в юго-западный, скорость которого составит 6–11 метров в секунду, а во время грозы порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Будет 17–22 градусов тепла.

Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами, во время грозы порывы ветра могут усилится до 17–22 метров в секунду, местами ожидается град. Термометры будут показывать 27–32 градусов тепла, в западных районах будет 24–26 градусов, на морское побережье – 21–23 градуса тепла.

В четверг днем местами, в основном в западных районах, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью местами вероятен туман. Температура ночью 13–18 градусов, днем – 22–27 градусов тепла.

BNS

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