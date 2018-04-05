В США капеллан ВМС отправлен в отставку после того, как его застали за сексом в баре

В США капеллана ВМС отправили в отставку в прошлом месяце после того, как его засняли на видео во время занятия сексом с женщиной в пабе в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает USA Today.

Об отставке Лофтена Торнтона в связи с “утратой доверия” было объявлено 20 марта, сообщил полковник Тед Вонг. Торнтон занимал пост капеллана в корпусе резерва морской пехоты, базирующегося в Новом Орлеане. Он служил в ВМС с 1992 года.

Вонг отказался пояснить, что именно послужило причиной отставки капеллана, однако неназванные источники в ВМС подтвердили, что командование изучило видео, на котором Торнтон занимается сексом с женщиной в пабе Crown & Anchor, расположенном неподалеку от военной базы.

Владелец паба Нил Тиммс сообщил, что парочка действительно занималась сексом перед заведением у дороги, где стоят столики для пикника. Тиммс, по его словам, дал показания властям по этому поводу. Сам Торнтон на просьбу прокомментировать отставку не ответил.

Тед Вонг подчеркнул, что в корпусе морской пехоты серьезно относятся ко всем обвинениям против любого из военнослужащих, и каждое из них тщательно расследуется.

Капелланы включены в структуру ВМС США. В их функции входит богослужение среди военнослужащих, контроль за их моральным состоянием, отпевание умерших и погибших. Кандидаты от священников проходят сертифицированную подготовку.

Это не первый секс-скандал в морской пехоте США за последнее время. Так, в прошлом году сообщалось, что действующие и бывшие морские пехотинцы в группе Facebook часто делились друг с другом откровенными фотографиями женщин без их согласия. К нескольким морским пехотинцам было применено наказание.

Кроме того, расследовалось предъявленное двумя женщинами обвинение в сексуальных домогательствах со стороны офицера, проходящего службу на базе ВМС в Куантико (штат Вирджиния).

NEWSru.com

Метки: В мире