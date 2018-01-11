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В США объявлен розыгрыш приглашений на ужин в компании Трампа на его вилле

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 11, 15:50   |   Комментариев: 0

Президент США Дональд Трамп проводит лотерею, приуроченную к годовщине его инаугурации. Призом в ней станет возможность принять участие в торжественном ужине вместе с главой государства, сообщает Newsweek.

Сообщение о лотерее опубликовано на сайте Трампа. Соответствующие извещения также были разосланы его сторонникам по SMS.

В рассылке указано, что ужин, приуроченный к годовщине инаугурации, пройдет 20 января на личной вилле президента “Мар-а-Лаго” в Палм-Бич (штат Южная Флорида). Получить специальные приглашения и принять в нем участие смогут два американца, которые пожертвуют деньги на политическую деятельность президента.

Минимальное пожертвование составляет всего три доллара. Авиабилеты и проживание в отеле оплачивают организаторы конкурса.

Попытаться получить приглашение можно и без внесения денежных средств. Однако к участникам лотереи есть ряд требований: все они должны быть не моложе 18 лет и непременно быть американцами.

СМИ отмечают, что о проведении акции по SMS было объявлено в среду, 10 января. При этом прием заявок стартовал еще 8 января и завершится 17 января. До Трампа подобные лотереи нередко устраивал прежний президент США Барак Обама.

NEWSru.com

Метки: 

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