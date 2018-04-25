В США определились с ответственным за Европу и Евразию дипломатом

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США определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Вэсса Митчелла, который в феврале ушел в отставку. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что теперь Митчелла заменит карьерный дипломат Филипп Рикер, который до последнего времени занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

Указано, что официального представления Рикера еще не было, но СМИ утверждают, что он начнет работать с 18 марта.

Отмечается, что сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вскользь упомянул о своем назначении, отметив, что «начало моей работы на этой должности — это возможность продвинуться в переговорах с Косово».

Информацию о назначении Рикера подтвердил представитель Госдепа Роберт Палладино на брифингу 5 марта.

«Позже в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии», — объявил он.

Известно, что с 2008 по 2011 года Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 года был заместителем помощника секретаря Бюро.

Митчелл среди прочего был ответственным за урегулирование спора между Венгрией и Украиной из-за закона об образовании.

korrespondent.net