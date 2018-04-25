В США отменен приговор флористке, отказавшейся обслужить гей-пару перед свадьбой

В понедельник Верховный суд США отменил приговор, вынесенный владелице цветочного магазина Баронелле Стуцман. Она была оштрафована судом нижней инстанции за отказ продать цветы гомосексуалам, передает NBC News.

Как следует из материалов дела, в 2013 году Стуцман, являющаяся хозяйкой цветочного магазина Arlene’s Flowers and Gifts в Ричленде (Вашингтон), отказалась продавать цветы двум давним клиентам — Роберту Инджерсоллу и Курту Фриду, решившим сыграть свадьбу. Стуцман пояснила, что является баптисткой и в данном случае не может выполнить свою работу, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям и собьет ее с пути ко Христу. Это была единственная за 37 лет ее работы свадьба, которую Баронелла отказалась обслуживать.

Примечательно, что Стуцман хорошо знала 45-летнего Роберта Ингерсолла, была осведомлена о его гомосексуальности и как минимум 20 раз до этого продавала ему цветы, не имея никаких возражений. Более того, пара покупала у нее цветы на протяжении всех девяти лет своих отношений, которые от нее не скрывали.

В поданной апелляции на приговор Стуцман утверждает, что ее цветочные композиции являются произведениями искусства. Изготовление их для однополой пары нарушает ее право на свободу слова и выражение своего мнения, считает Баронелла.

Адвокат Стуцман Кристен Уоггонер, работающий в аризонской конторе Alliance Defending Freedom, называет свою клиентку «художницей с совестью», которая не может отделить свои профессиональные навыки от внутреннего мира.

В ходе судебного разбирательства поступок Стуцман был квалифицирован как дискриминация по ряду признаков.

Между тем Верховный суд отметил, что сам по себе отказ или согласие продать цветы перед свадьбой не является одобрением или неодобрением этого торжественного события. Стуцман также говорила, что продажа цветов на свадьбу атеистов или мусульман не является признаком одобрения этих церемоний.

Отметим, что ранее в суде рассматривалось аналогичное дело, по которому ответчиком проходил пекарь из Колорадо Джек Филлипс. Его тоже защищали адвокаты Alliance Defending Freedom. Филлипс настаивал на том, что его нельзя принудить продавать продукцию гомосексуалам, поскольку это будет нарушением его права на творчество и свободу самовыражения. 4 июня суд после трудных размышлений встал на сторону Филлипса и снял с него обвинения в дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.

Добавим, с 2015 года однополые браки разрешены на всей территории США. До этого момента в 14 штатах действовали запреты на регистрацию таких союзов, сообщала телерадиокомпания BBC.

NEWSru.com