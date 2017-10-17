В США пилота, сбросившего индеек на фестивале с самолета, заподозрили в нарушении закона

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) установит, были ли нарушены какие-либо законы или правила организации полетов пилотом, сбросившим несколько живых индеек с самолета, который летел на маленькой высоте. Инцидент произошел на традиционном фестивале индейки в штате Арканзас в минувшие выходные, сообщает АР.

Ежегодный фестиваль индейки проходит в городе Йеллвилль. Одной из старых традиций мероприятия является сброс живых индеек с самолета с высоты около 150 метров. Фестиваль проводится каждый второй уикенд октября начиная с 1945 года. После протестов защитников животных в течение нескольких лет индеек не сбрасывали на городскую площадь. Однако затем традиция была возобновлена.

В рамках фестиваля индейки также проводятся конкурс красоты, музыкальные и танцевальные выступления, забеги на 5 километров, парад. Каждый раз сброс индеек с самолета в Йелльвилле вызывает возмущение у защитников животных, которые называют акцию “ужасающим актом насилия”. Спонсоры утверждают, что не имеют отношения к сбросу. Упавшие с высоты индейки иногда погибают от травм при падении.

Местная правозащитница Роуз Хиллиард подала официальную жалобу шерифу на жестокое обращение с животными и потребовала привлечь виновных к ответственности.

Организаторы фестиваля сообщили, что, как и в прошлые годы, также получили аналогичные жалобы от зоозащитников.

Теперь расследованием инцидента впервые займется еще и Федеральное управление гражданской авиации США, которое ранее не вмешивалось, так как не видело в этом нарушений правил полетов.

NEWSru.com

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