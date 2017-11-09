В США предложили запретить “российский государственный контент” в телесетях

Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить американским дистрибьюторам в обязательном порядке включать в свои сети “российский государственный видеоконтент”. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2018 финансовый год.

“Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей” (цитата по РИА “Новости”), – отмечается в документе.

Напомним, Министерство юстиции США в сентябре обязало телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, вызвав бурную реакцию Москвы. МИД России пригрозил США ответными мерами из-за ситуации с RT и Sputnik в США. В Совете Федерации признали нежелательной деятельность на территории РФ радио “Свобода”, “Голоса Америки” и телеканала CNN.

В начале октября Минюст РФ предупредил американские СМИ, работающие на территории России, о возможных ограничениях в работе. Соответствующее письмо от ведомства получили “Голос Америки”, радио “Свобода” и другие СМИ.

В конце октября Москва призвала Вашингтон дать российским СМИ “спокойно работать” в стране. “Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов”, – заявили в посольстве России в США.

1 ноября Минюст представил Совету Федерации варианты адресных мер в связи с дискриминацией российских СМИ в США. Как заявил первый замминистра юстиции Олег Плохой, ведомство выдвинуло предложения, которые отражают правовые подходы, аналогичные тем, которые применяются в США в отношении российских СМИ.

В Госдепартаменте США давали пояснения по теме. Так, официальный представитель ведомства Хизер Нойерт заявляла, что в США существует “довольно простой процесс” регистрации иностранным агентом.

Как отмечала представитель внешнеполитического ведомства, российский закон об иноагентах “нацелен на организации, которые получают даже минимальное финансирование из любых иностранных источников, правительственных или частных, и участвуют в политической деятельности, определяемой настолько широко, что под нее попадает почти вся общественная правозащитная деятельность”.

“Когда Соединенные Штаты просят кого-то зарегистрироваться иноагентом, мы не влияем и не воздействуем на их способность сообщать новости и передавать информацию”, – сказала глава пресс-службы Госдепа.

NEWSru.com

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