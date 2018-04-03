В США в возрасте 102 лет умер бывший разведчик, называвший себя “первым шпионом” холодной войны

Американский разведчик времен холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и войсками СССР в ГДР, скончался на 103-м году жизни, передает издание Portland Press Herald.

По словам членов семьи Айзексона, он умер 28 марта в хосписе в городе Оберн (штат Мэн). СМИ сообщили о его смерти в минувшие выходные.

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием “Мемуары шпиона-любителя”, в которой назвал себя “первым шпионом” времен холодной войны, отмечает РИА “Новости”.

Ирвинг Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права. После окончания Школы права Гарвардского университета Айзексон около года проработал юристом и потом отправился служить в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он по собственной инициативе перебрался в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР, передавая информацию американским властям.

После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой Джудит Магиар, бывшей узницей концлагеря Освенцим, Ирвинг Айзексон познакомился в 1945 году в Лейпциге. Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.

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