В США хакеры и власти работают над проектом по защите от кибератак на будущих выборах

В США хакеры объединяют свои силы с американскими губернаторами и учеными для работы, направленной на предотвращение возможных кибератак на электронные системы регистрации избирателей, цель которых – повлиять на исход будущих выборов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с новым проектом.

Среди членов антихакерской коалиции – организаторы состоявшейся летом в Лас-Вегасе (штат Невада) конференции Defcon, на которую ежегодно собираются специалисты по компьютерной безопасности, федеральные государственные служащие и хакеры. Кроме того, в новом проекте участвуют члены Национальной ассоциации губернаторов и американского Центра интернет-безопасности. По словам другого источника, в разработке программы противодействия также принимают участие специалисты Вашингтонского Атлантического совета и несколько американских университетов.

Обеспокоенность по поводу попыток взлома избирательных систем хакерами, предположительно связанными с Россией, возросла в США с конца прошлого года. Как заявили в Вашингтоне, американские спецслужбы выяснили, что российское правительство по личному указанию Владимира Путина заказало хакерские атаки на серверы Демократической партии, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу выиграть ноябрьские выборы у его соперницы Хиллари Клинтон.

В конце сентября в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что во время прошлогодних выборов президента хакерским атакам подверглась избирательная инфраструктура в 21 штате. В ведомстве с уверенностью отметили, что за атаками стояли хакеры, работающие на Москву.

В частности, было объявлено, что хакеры пытались взломать избирательную инфраструктуру в Алабаме, Аризоне, Колорадо, Коннектикуте, Иллинойсе, Айове, Мэриленде, Миннесоте, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Виргинии, Вашингтоне и Висконсине. В министерстве установили, что российские хакеры искали уязвимые места в системе безопасности, но проникнуть в регистрационную базу данных избирателей им не удалось.

В июне 2017 года на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей конгресса США сотрудник Министерства внутренней безопасности Джанет Мэнфра сообщила, что у ведомства есть доказательства попыток России вмешаться в работу связанных с выборами систем в 21 штате. В свою очередь, бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что только 36 штатов приняли помощь от федерального правительства, чтобы помешать российскому вмешательству, остальные штаты отказались от контроля.

В Кремле все обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в американские выборы категорически отметают. После встречи в июле с Путиным на саммите G20 в Гамбурге Трамп рассказал, что прямо спросил российского лидера, занималась ли Москва вмешательством в выборы, и тот ответил отрицательно.

Тем не менее в США уверены, что хакерские атаки были организованы Москвой. Власти уже приняли некоторые меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, в конце сентября сенат конгресса США одобрил норму, запрещающую американским федеральным военным и гражданским ведомствам использовать программное обеспечение российской компании “Лаборатория Касперского”.

Как указал соавтор поправки в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год сенатор Джин Шахин, принятие этой нормы позволит ликвидировать “реальную уязвимость” в национальной безопасности США. Ранее Министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, предписывающую всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок прекратить использование программ “Лаборатории Касперского”. В Вашингтоне заявили, что софт компании может быть использован для нанесения ущерба национальной безопасности США.

Как отмечает Reuters, организаторы последней конференции Defcon в качестве одной из возможных мер противодействия подобным атакам как раз рекомендовали властям сократить количество используемого при голосовании программного обеспечения неамериканского производства.

NEWSru.com

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