В США задержан мужчина, расстрелявший шесть человек в двух штатах

Полиция округа Харфорд (штат Мэриленд) задержала мужчину, устроившего утром 18 октября стрельбу в бизнес-парке “Эммортон” в городе Эджвуд, в результате которой пострадали пять человек, три из которых скончались.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, говорится в сообщении, размещенном в Twitterуправления шерифа округа Харфорд (штат Мэриленд).

Ранее полиция сообщала, что разыскиваемый злоумышленник – 37-летний темнокожий мужчина по имени Ради Лабиб Принс. Он был задержан в городе Ньюарк (штат Делавэр) через несколько часов после стрельбы.

По данным полиции, преступник был замечен рядом со школой, но на территорию учебного заведения не проникал. Его задержание прошло без инцидентов. AP передает, что у Принса был пистолет, но, завидев полицейских, он бросил оружие и попытался убежать.

Утром 18 октября Принс устроил стрельбу в Эджвуде, ранив пять человек, трое из которых скончались, двое получили ранения. Пострадавших госпитализировали. По данным полиции, они находятся в критическом состоянии.

Прибывшие на место происшествия детективы установили, что жертвами стрелявшего стали его коллеги по работе в компании Advanced Granite Solutions, однако мотивы поступка стрелка пока остаются неясны. Шериф округа Харфорд Джеффри Галер сообщил журналистам, что Принс работал в Advanced Granite Solutions на протяжении последних четырех месяцев, передает телеканал WBAL TV.

AP сообщает, что, помимо стрельбы в Эджвуде, Принс также расстрелял еще одного человека в городе Уилмингтон в штате Делавэр. По данным агентства, это был его знакомый, он жив.

По данным WBAL TV, Принс ранее был неоднократно судим. Его 42 раза арестовывали в штате Делавэр, в том числе 15 раз по обвинениям в уголовных преступлениях.

NEWSru.com

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