Работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили 1 января о создании общественного движения под названием Time’s Up, целью которого будет защита женщин по всей территории США от сексуальных домогательств и гендерной дискриминации.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Time’s Up, инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон, Кейт Бланшетт и другие. В числе основателей движения – сценарист, режиссер и продюсер Шонда Раймс, известная как создатель телесериалов “Анатомия страсти”, “Скандал” и “Как избежать наказания за убийство”.

Среди задач, которые ставит перед собой движение, – оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее престижных. Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. Движение Time’s Up намерено также оказывать поддержку и мужчинам, пострадавшим от домогательств, сообщает BBC.

На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере 13 млн долларов. Он пополяется добровольными пожертвованиями, передает ТАСС. 13 миллионов долларов удалось собрать всего за 12 дней через интернет-платформу GoFundMe.

Наиболее крупные пожертвования перечислили Риз Уизерспун, Шонда Раймс, Опра Уинфри, Дженнифер Анистон, Мерил Стрип, Стивен Спилберг, Кейт Кэпшоу. По миллиону долларов и больше пожертвовали голливудские компании ICM Partners, William Morris Endeavor, United Talent Agency и Creative Artists Agency, передает CNN.

Участницы Time’s Up, общее количество которых превысило 1000 человек, также намерены добиваться принятия более строгих законов в данной сфере. Речь, в частности, идет о введении норм, согласно которым с компаний, где имеют место случаи домогательств, взыскивались бы штрафы. Кроме того, движение намерено попытаться изжить практику заключения с пострадавшими от указанных действий женщинами секретных соглашений, по условиям которых они не могут разглашать информацию о произошедшем.

Также звезды шоу-бизнеса намерены добиться “гендерного равенства в киностудиях и агентствах по поиску работы для актеров, режиссеров, моделей, музыкантов” и введения законов, в рамках которых можно будет штрафовать компании, в которых происходят случаи домогательств. Чтобы обратить внимание общественности на эту проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globes, которое состоится 7 января, передает РИА “Новости”.

Активисты Time’s Up выступают и против других форм ксенофобии: от расизма до притеснения представителей ЛГБТ-сообщества.

Последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Наиболее громкий из них касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц компаний, где он работал.

Вслед за этим в домогательствах были обвинены и целый ряд других мужчин, в частности, бывший исполнитель главной роли в сериале “Карточный домик” Кевин Спейси, актер Дастин Хоффман, комик Луис Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший.

В ноябре около 700 тысяч женщин, работающих в сельском хозяйстве и состоящих в Alianza Nacional de Campesinas (The National Farmworker Women’s Alliance), подписали открытое письмо в поддержку голливудских актрис, которые пострадали от сексуальных домогательств. Именно это письмо и подвигло звезд шоу-бизнеса бороться с проблемой половой дискриминации и за пределами профессионального круга.

“Нам очень трудно бороться за справедливость (и чувствовать моральную правоту), если мы не навели порядок в нашем собственном доме, – сказала Шонда Раймс. – Если эта группа женщин (режиссеров и актеров) не может бороться за (новую) модель (общественных отношений) для всех других представительниц слабого пола, не обладающих таким влиянием и привилегиями, то кто еще сможет это сделать?”

В Time’s Up ссылаются на результаты социологического исследования, согласно которым каждая третья женщина в возрасте от 18 до 34 лет подвергалась сексуальным домогательствам на работе. При этом 71 процент пострадавших побоялись разглашать эту информацию.

Вместе с тем в Time’s Up признают, что не видят какого-либо прямого и очевидного пути решения проблемы дискриминации, пишет The New York Times. По ряду серьезных вопросов нет единого мнения и у членов этой общественной организации. Эту проблему не решить “серебряной пулей”, говорит актриса латиноамериканского происхождения, дочь уборщицы и эмигрантки из Гондураса Америка Феррера. Но, по ее словам, и “стоять в стороне” больше нет возможности.

