В столице — наркоторговля

🔊 Воспроизвести

В литовской столице выявлена группировка, распространявшая , в ходе обысков было обнаружено кокаина почти на четверть миллиона евро, сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

Это досудебное расследование было начато в апреле 2018 года, кода была получена информация о том, что хорошо известные полиции лица, входящие в действующие в Вильнюсе преступные группировки, занимаются незаконным оборотом наркотиков и психотропных вещей в особо крупных размерах.

В июне были задержаны три человека. В ходе обысков в местах их проживания и транспортных средствах было обнаружено 3 килограмма кокаина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 240 тыс. евро.

Всем трем задержанным предъявлены обвинения в незаконном распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере, они находятся под арестом. Возможно, задержанных лиц будет больше, утверждает полиция.

Как разъясняют медики, обычно наши мозговые клетки перерабатывают гормоны, такие как серотонин и дофамин — это в определенных обстоятельствах вызывает у нас чувства отчаяния, мотивации, удовольствия, радости. После того, как клетки мозга выпускают эти гормоны, они же опять их и поглощают при помощи специальных рецепторов. А кокаин эти рецепторы блокирует. Что в итоге? Собирается куча гормонов, которые заставляют чего-то хотеть, активней действовать, просто вызывают чувство удовольствия — наступает кайф.

Выражение «наркоман» первоначально было придумано много лет назад для того, чтобы описать негативные последствия постоянного приема кокаина. Продолжительное ежедневное употребление наркотика вызывает потерю сна и аппетита. Человек может стать психотичным, и у него могут появиться галлюцинации.

По мере того как кокаин включается в процесс взаимодействия мозга с химическими веществами, человеку необходимо все больше и больше наркотика, чтобы чувствовать себя «нормально». Люди, попавшие в зависимость от кокаина (так же как и в случае большинства других наркотиков), теряют интерес к другим областям жизни.

Попытка прекратить принимать наркотик вызывает такую жестокую депрессию, что человек пойдет на что угодно, чтобы заполучить наркотик, — даже на убийство. А если ему не удается достать дозу кокаина, депрессия может стать такой сильной, что наркоман пойдет и на самоубийство.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ