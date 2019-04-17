В столице – новая правящая коалиция

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На минувшей неделе в Вильнюсском горсовете политики подписали договор правящей коалиции. В правящее большинство будут входить 38 членов горсовета из 51.

В коалицию вошли состоящий из 18 членов комитет мэра Ремигиюса Шимашюса, 9 представителей Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов), 6 представителей Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) и Альянса русских и 5 представителей Партии труда, сообщает BNS.

В вице-мэры комитет Р. Шимашюса предлагает Витаутаса Миталаса, который до сих пор возглавлял Комитет по делам культуры, просвещения и спорта в самоуправлении. ИАПЛ делегирует в вице-мэры нынешнего заместителя мэра Эдиту Тамошюнайте, консерваторы — бывшего вице-мэра Валдаса Банкунскаса.

Главой администрации останется нынешний ее директор Повилас Подярскис.

Коалиция Избирательной акции поляков и Русского альянса «Союз христианских семей» входит в состав правящей коалиции в Вильнюсе в течение последних 2 лет. За этот период представителями этой коалиции немало сделано, особенно в области образования, где удалось аккредитовать до гимназий ранее пониженные до основных школы: литовскую школу в Фабийонишкес, польскую им. С. Конарского и русскую им. А. Пушкина. Значительно ускорен процесс возвращения земельных участков – сформировано более 2 тыс. участков для строительства в качестве компенсации. Было принято решение к 2020 году открыть в районе Антакальнис школу нацменьшинств. Значительно увеличено финансирование культурных мероприятий, осуществлен ряд важных для каждого жителя Вильнюса проектов.

В рабочей программе, одобренной правящей коалицией, особое внимание уделено повышению качества образования, доступности и удобству общественного транспорта и возрождающимся вильнюсским спальным районам, отметил претендующий на пост вице-мэра Витаутас Миталас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt