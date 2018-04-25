В столице – строительство новой школы

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На минувшей неделе в вильнюсском микрорайоне Пашилайчяй состоялось праздничное событие – заложена символическая капсула с письмом для будущих поколений в строительство здания новой школы.

«Вильнюс – единственный город Литвы, в котором растет численность детей. Это радостная тенденция, и теперь нам нужно больше новых хороших школ. Строительство в Пашилайчяй – хорошее начало, так как это только одна из пяти школ и их пристроек, которые мы планируем возвести в столице в течение ближайших нескольких лет. Еще около 2 тыс. новых мест для школьников появятся в тех районах, где больше всего нужны новые школы – в Пилайте, Веркяй и Павильнисе», — сказал мэр города Р. Шимашюс.

На строительство пристройки столичное самоуправление выделило более 10 млн. евро. В последний раз новая школа в Вильнюсе была открыта в 2011 году в Бальсяй.

«Инвестируя в образование, мы инвестируем в будущее маленьких жителей Вильнюса. Мы рады, что в просторном четырехэтажном здании площадью почти 12 тыс. кв. м будут оборудованы учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, студия искусства, фотолаборатория, здесь будет организован и школьный музей», — отметила курирующая сферу образования заместитель мэра Эдита Тамашюнайте.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt