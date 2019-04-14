В столице – третья новая школа

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В следующем году в Павильнисе около школы «Вильнес» появится двухэтажная просторная школа, в которой будут учиться около 300 учащихся. Объявленный столичным самоуправлением конкурс выиграла группа поставщиков – ЗАО Revestus и ЗАО Lyderio grupė. Строительство объекта начнется уже этим летом.

«В течение ближайших нескольких лет мы построим в Вильнюсе 5 новых школ или их пристроек в Веркяй, Пашилайчяй, Павильнисе, Пилайте, Жирмунай», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В новом здании площадью 1664 кв. м будет оборудовано 11 классов. На строительство самоуправление выделило более 1,4 млн евро.

В следующем году появятся еще две школы: в Пашилайчяй около гимназии «Габийос» и в Бальсяй около прогимназии «Бальсю», которые будут посещать более 1600 учеников.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt