В столичном Парке сказок – оживают легенды Вильнюса

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В Парке сказок (Пасаку), расположенном на пересечении микрорайонов Каролинишкес и Лаздинай, каждый вечер оживают 10 светящихся легенд Вильнюса. С наступлением темноты на дорожках парка и на вершинах деревьев оживают проекции железного волка, Василиска, святого Казимераса и герои других известных легенд о столице Литвы.

Это новый, уникальный проект команды ПУ «Kūrybinių industrijų dokas», который поддерживает Вильнюсское самоуправление.

«Отрадно, что искусство, культура и инновации создаются и находят свое место не только в центре города. Я поддерживаю и горжусь этой инициативой, приглашаю вильнюсцев посетить Парк сказок и вживую увидеть важнейшие исторические личности и легенды столицы, не только расширить свои знания о Вильнюсе, но и полюбоваться поистине величественным зрелищем», — радовался проекту мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Десять мощных фотопроекторов проецируют на дорожках парка и на вершинах деревьев иллюстрации легенд и историй, связанных с Вильнюсом. Красочные изображения легенд неожиданно возникают, когда вы гуляете по тропинкам парка, они вовлекают вас в поиски десяти скрытых легенд, которые несложно обнаружить, выбрав правильный угол зрения. Возле каждого освещенного объекта оборудован информационный стенд с пояснениями и кратким изложением легенды на литовском и английском языках. Посетители парка не только любуются проекциями, но и знакомятся с наиболее увлекательными преданиями о городе.

Представитель творческой команды проекта ПУ «Kūrybinių industrijų dokas» Эгле Белозарайте рассказывает, что созданные специально для этого проекта проекции меняют атмосферу парка.

«Цель проекта – с помощью современных методов оживить городское пространство – Парк сказок. Долговременное, привлекательное, инновационное культурное развлечение хотели создать в районах, расположенных поодаль от Старого города», — сказала Э. Белозарайте.

Мысль о том, что проекции легенд могут побудить вильнюсцев и гостей города посетить знакомый больше всего жителям Каролинишкес и Лаздинай Парк сказок, поддерживает и автор идеи проекта Симонас Кушлис. Автор, создающий решения освещения для мероприятий, радуется результату работы и утверждает, что в летнее время светящиеся иллюстрации будут выглядеть иначе.

«В зимнее время проекции прекрасно видны на снегу. Летом мы увидим совершенно иную картину. Поэтому посетителям будет интересно вернуться в парк спустя какое-то время, посмотреть, как легенды раскрываются на траве или на позеленевших деревьях», — рассказывает С. Кушлис.

Самоуправление г. Вильнюса, поддерживающее проект, в прошлом году объявило конкурс инноваций для тех, у кого есть уникальные идеи. Самоуправлению было предложено 30 проектов инновационного изменения публичных пространств города, из которых комиссия уже отобрала 4 наилучших.

Информация «ЛК» и vilnius.lt