В стратегии мы едины

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис одним из приоритетов своей деятельности называет усиление кибернетической обороны. Кроме того, он обещает создать агентство для координации военных закупок. Централизация позволит обеспечить лучший контроль, сказал министр в интервью новостному агентству BNS.

– В прошлом году большой резонанс вызвал анализ корпорации RAND, в котором говорилось, что Россия может занять Балтийские страны за 36-60 часов. Вы согласны с такой оценкой?

– Однозначного ответа быть не может. Наши военные говорят – точно нет. Планы построены так, чтобы сопротивление было адекватным до тех пор, пока мы не дождемся серьезного подкрепления союзников.

Но самый важный вопрос – не за сколько нашу территорию можно занять или не занять – а наша готовность обороняться и сдерживание, чтобы у противника не возникало желание прибегать к провокациям или широкомасштабным действиям. Мы должны готовиться к гибридным угрозам и классическим военным действиям, мы должны иметь длинные когти и острые зубы.

Ситуация не очень хорошая, Россия наращивает свои мощности в основной части страны, новые вооружения поступают и в Калининградскую область. С другой стороны, у нас никогда не было столько союзников и столько гарантий, как сейчас.

– Не снизят ли обязательства союзников избрание президентом США Дональда Трампа и возможные политические перемены в Германии, которая будет командовать батальоном НАТО в Литве?

– Не нужно говорить об опасениях по поводу США и Германии, нужно работать и демонстрировать как США, так и Германии, что мы готовы внести свой вклад, чтобы система коллективной обороны была не только на содержании, но и укреплялась. Вся Европа должна усилить роль США. Эта тема в ноябре получила полный консенсус на ужине министров иностранных дел ЕС. Я верю, что, работая, мы получим результат, может, даже и более сильный.

В вопросе сотрудничества с Россией позиции стран Евросоюза разделены уже несколько лет, но, невзирая на это, санкции были введены единогласно. Значит, в стратегии мы едины, хотя в тактике и есть различия во мнениях.

– Не будет ли препятствовать принятию союзников ограниченная военная инфраструктура?

– Над некоторыми проектами работа ведется 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Все рассчитано, чтобы мы могли принять союзников. Возможно, в этом году в Рукле придется несколько потесниться профессиональным военным и призывникам, но в долгосрочной перспективе казармы будут расширены.

– Я бы хотел перейти к теме национальных военных мощностей. Есть ли планы введения всеобщего военного призыва?

– В принципе, я «за», но мы должны учесть как общественное мнение, так и реальные возможности. Прием 3,5 тыс. или 4 тыс. призывников, похоже, соответствует предельным цифрам нашей армии. Нужно найти баланс между призывниками, профессиональной армией и военными-добровольцами. Возникают вызовы в связи с количеством казарм, офицеров, унтер-офицеров, нужен более строгий контроль за теми, кто уклоняется от службы.

Если политическая ситуация не изменится, то мы вынуждены будем двигаться к всеобщему призыву, но это должно происходить постепенно. Это будет не в период полномочий этого правительства.

– Есть ли уже план повышения зарплат профессиональных военных?

– В программе нынешнего правительства предусмотрено повышение зарплат всех уставных работников на 30% в течение срока полномочий. Сейчас во втором полугодии планируется поднять их на 5%, в следующем году – почти на 10%. Мы будем обсуждать с армией, есть ли возможности ускорения процесса. Мы намерены пересмотреть компенсацию за прибытие на место службы. Третий важный вопрос – размер пенсий, на него у меня пока нет ответа.

– Какие крупнейшие военные закупки планируются в этом году?

– Львиную долю инвестиций составят продолжающиеся проекты: закупки Boxer (новейшая боевая машина пехоты Германии и Голландии. – Прим. ред.), гаубиц, противотанковых и противопехотных вооружений, включая NASAMS (норвежские системы ПВО средней дальности).

Второй важный вопрос, который, очевидно, следует рассмотреть в Госсовете по обороне, это новая вертолетная платформа. Придет время, когда придется перейти на западные платформы с нынешних «Ми-8» с проблемами ремонта и низкой эффективностью. Три вертолета Dauphin не покрывают всех потребностей.

– Крупные закупки военной техники у Германии и решение немцев возглавить батальон в Литве – не являются сообщающимися сосудами?

– Это может иметь положительное влияние, но я бы не решился говорить, что немцы пришли потому, что мы купили Boxer. Разве по этой причине к эстонцам пришли британцы? Пожалуй, прямой связи нет. Я здесь четвертую неделю, но, насколько понимаю, больше смотрели на технологию.

Если есть хорошее соотношение цены и качества, то я убежден, что мы будем закупать и у американцев, и у стран Евросоюза. Закупки у Израиля также определяются не политическими аспектами, а технологией, качеством и ценой.

– Будете ли вы стремиться к пересмотру полномочий миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО, чтобы она могла отвечать и за противовоздушную оборону?

– Воздушное патрулирование в мирных условиях совершенно себя оправдало с начала членства в НАТО. С другой стороны, следует признать, что в случае войны в воздушной обороне есть пробел. Решений по этому вопросу пока нет, здесь нужна политическая воля в Литве, среди союзников НАТО, мы над этим работаем. Очень надеюсь, что с учетом реальной ситуации будут пересмотрены оборонные планы НАТО, и будет найдено решение по противовоздушной обороне.

– В прошлом году некоторые немецкие офицеры говорили о возможности дислокации в Литве системы ПВО большой дальности Patriot. Насколько это реально?

– Это решение союзников, какие вооружения адекватны в нынешней ситуации, и выполнения задач их пребывания здесь. Мы выступаем за сильные вооружения, но вооружения будут выбирать союзники.

– Литве пока слишком рано думать о собственной обороне дальнего действия?

– Думать можно, но сначала нужно позаботиться об обороне средней дальности, подготовить людей, создать мощности для ближней дальности, завершить создание системы радаров. Да, об этом думают, но это долгосрочный проект. Это не только заказ и оплата, но и подготовка. У нас много домашней работы.

– В последнее время все чаще идет речь о кибернетической обороне, в связи с угрозами шпионажа России литовские ведомства остановили создание Центра данных под Вильнюсом, учащаются кибератаки. Как планируется укреплять кибернетическую безопасность в Литовской армии?

– Это должно быть одним из приоритетов. Одна из основных функций одного из вице-министров – обеспечение кибернетической безопасности. Мы должны инвестировать больше в людей и новые технологии – как для противостояния кибернетическим атакам, так и для повышения мощностей киберразведки и контрразведки. В кибернетической сфере мы должны выйти на качественно новый уровень и подняться не на одну, а на несколько ступеней.

– Одной из поставленных перед вами задач на посту министра было приведение в порядок оборонных закупок. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и какие шаги намерены предпринять?

– Пробелы есть, мы должны обсудить серьезную реформу системы закупок. Сейчас структура закупок децентрализована, действуют 17 различных рабочих групп. Мы должны следовать лучшим примерам в странах Запада, в которых есть отдельные агентства по закупкам, в них могут концентрироваться все закупки, за исключением самых мелких. Мы оцениваем деятельность агентства в Германии, еще должны проанализировать датскую, норвежскую модели, оценить практику в Эстонии, которая учредила агентство в начале этого года.

Когда все должностные лица, эксперты будут в одном месте, будет проще применять предохранители, заниматься внутренним и внешним контролем, например, Службы публичных закупок или Службы спецрасследований. Мы должны двигаться к такой системе, если не появятся четкие доказательства того, что затраты больше пользы. Выбор модели, подготовка правовых актов, установление связей с контролирующими ведомствам – все это работа не одного месяца. Поэтому можно говорить о старте 1 января следующего года.

Сейчас мы должны обсудить введение дополнительных временных предохранителей, начиная с контроля над подготовкой спецификаций, лучшего использования механизма Генинспекции по горячим линиям, сигналам снизу.

Не должно оставаться места для интересов определенных групп, никакого протекционизма. Эти вещи не останутся без ответственности.

Беседовал Вайдотас Бянюшис.

Метки: N3 (1143) 19 января, Интервью, корпорация RAND, министр обороны Литвы, НАТО, Оборона, Раймундас Кароблис, системы ПВО, США