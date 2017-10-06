  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.06 Текущий номер: N40 (1180) 5 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В субботу смычка NordBalt снизит мощность

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 06, 10:00   |   Комментариев: 0

В связи с тем, что компания Litgrid намечает ремонт электроподстанции рядом с Круонисской гидроаккумулирующей электростанцией, в субботу смычка со Швецией NordBalt снизит мощность.

На бирже электроэнергии Nord Pool указано, что смычка между Литвой и Швецией, мощность которой составляет 700 мегаватт, в субботу будет действовать с максимальной мощностью 452 мегаватт. На подстанции будут проводиться плановые ремонтные работы, поэтому Круонисская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 900 мегаватт не сможет поставлять электроэнергию на рынок и не будет обеспечен резерв мощности электроэнергии.

“В субботу с 7 до 19 часов подстанция не будет работать, из-за чего Круонис не сможет поставлять электроэнергию. В это время резерв будет поддерживать Каунасская гидроэлектростанция”, – сказал BNS представитель Litgrid Гедрюс Карсокас.

Чтобы NordBalt действовала на максимальную мощность, в Литве должны действовать резервные генерирующие мощности, которые могут быстро вырабатывать электроэнергию и которые будут включаться в случае неожиданного прекращения подачи электроэнергии по смычке со Швецией.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿