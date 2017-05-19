В субботу в Литве будет тепло, с воскресенья немного похолодает

В субботу в Литве будет тепло, а с воскресенья прогнозируется некоторое похолодание, сообщает Гидрометеорологическая служба.

В ночь на субботу ожидается плюс 10–13 градусов, днем будет плюс 23–25 градусов. На побережье будет солнечно, на остальной территории страны ожидается небольшая облачность, без осадков.

В воскресенье возможные небольшие дожди, ночью будет плюс 12–15 градусов, днем – плюс 17–21 градус, также возможны кратковременные дожди.

На следующей неделе температура в дневное время суток будет плюс 15–20 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода