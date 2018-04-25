 В суд — за некачественное обучение

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В Клайпедский суд поступило не имеющее в Литве аналогов дело. 32-летний гражданин Индии, окончивший магистратуру по управлению бизнесом, подал в суд на Клайпедский университет, требуя вернуть деньги (почти 5000 евро) за некачественное обучение, сообщают TV3 žinios.

ВРИО директора Клайпедского университета Артурас Раздабаускас назвал точную сумму иска – 4800 евро. «Студент пишет дипломную работу и таким образом подтверждает, что он учился и получает диплом, – сказала ВРИО проректора Лета Дромантене. – Он все это подтвердил и тут вспомнил, что неплохо было бы забрать уплаченные за учебу деньги». Студент пожаловался на качество обучения, так как якобы не было материалов для учебы, было мало контрольных работ, проводились несерьезные экзамены, преподаватели плохо изъяснялись или вообще не говорили по-английски. Правда, за два года учебы никаких жалоб от него не поступало, он только просил разрешить ему то раньше, то позже сдавать экзамены, обещая учиться самостоятельно. «Я предлагаю сначала проверить его уровень владения английским, – сказал декан Римантас Бальсис. – С нашими преподавателями все ясно. Те, кто работает с иностранцами, должны владеть английским на уровень B2».

Декан заметил, что не все студенты-иностранцы хорошо владеют английским: «Они иногда знают какой-то английский. Им кажется, что это тот, на котором говорит весь цивилизованный мир, но чаще это бывает английский конкретной деревни. Не секрет, что сейчас есть много вариантов английского».

Не все студенты жалуются на качество обучения – некоторые иностранцы хвалят. «Преподаватели многое передают на практике, – сказал студент из Турции. – В детали не слишком вдаются». Али изучает процессы управления нефтяными технологиями. «Трудно сравнивать с обучением где-то еще, – сказал Хавьер из Испании. – Факультет небольшой, все иначе. Но все хорошо, мне нравится». Хавьер заверил, что в Клайпедском университете и преподаватели, и студенты говорят по-английски: «Я сам английским в совершенстве не владею, это неродной язык. То же самое и с преподавателями. Непросто, когда язык неродной».

В Клайпедском университете учится 200 студентов-иностранцев. Половина — из Индии, Пакистана. Иностранцы здесь обучаются уже 10 лет, однако подобная ситуация наблюдается впервые. Правда, самого студента, который подал на университет в суд, в Литве сейчас нет, поскольку истек срок действия его визы. ВРИО проректора Дромантене сказала, что за границей подобное случается нередко: «Есть немало таких примеров, и это, к сожалению, студенты третьих стран».

Журналисты TV3 žinios предполагают, что гражданин Индии скорее всего хочет получить бесплатную визу и вернуться в Литву, и дело именно в этом, а не в качестве обучения. «Можно предположить, что его основная цель – чтобы суда не было, пока он не приедет в Литву», – сказала адвокат Елена Ермолаева. Диплом он получил в июне 2018 года, но до конца визы жил в общежитии в Клайпеде.

В Литве такой иск — беспрецедентный случай, однако бывало, что в суд обращались из-за результатов экзаменов. Четыре года назад в суд обратился выпускник вильнюсской школы. Он просил отменить отметку за государственный экзамен по литовскому языку и литературе. Юноша не сдал экзамен, набрал всего 20 баллов. Он просил учесть, сколько времени было дано на подготовку к новой системе сдачи экзамена, и пересмотреть его отметку. Он уверял, что за два года невозможно хорошо подготовиться к такому сложному экзамену, поскольку у учеников школ нацменьшинств было меньше уроков по литовскому языку и учились они по другой методике. «Юридическое положение этого юноши, как и других выпускников школ нацменьшинств, и юридическое положение выпускников литовских школ было неравным. В итоге ученикам школ нацменьшинств не предоставили достаточный переходный период на подготовку, был нарушен принцип равновесия интересов и равных возможностей, поскольку за два года ученики школ нацменьшинств не могли выучить государственный язык на таком же уровне, как ученики литовских школ за 12 лет. Значит, был поднят обоснованный вопрос, мог ли истец всего за два года получить необходимые знания и сдать экзамен по ужесточенным требованиям. Мы считаем, что нет», – сказал адвокат истца Модестас Срюбас, пишут литовские СМИ

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ