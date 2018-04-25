В судебной системе уделяется мало внимания борьбе с коррупцией – глава ССР Литвы

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В ходе проведения расследования коррупции в литовских судах выявилась закрытость судей и что, в судебной системе уделяется слишком мало внимания борьбе с коррупцией, заявил руководитель Службы спецрасследований (ССР) Жидрунас Барткус.

«При проведении расследования коррупции в судах четко выявилась закрытость судей. Оценивая литовский государственный сектор в целом, мы видим важные шаги по созданию антикоррупционного климата. Суд в этом отношении где-то остановились. В судах, например, новейшая версия борьбы с коррупцией была утверждена в 2012 году. Это свидетельствует о том, что созданию антикоррупционного климата не уделялось достаточное внимание», – заявил в интервью литовской газете Lietuvos zinios директор ССР.

Он сказал, что хочет, чтобы после начатого правоохранительными органами расследования «в судебной системе появилось больше желания сотрудничать с ССР, взяться за анализ проблем, искать решения, которые бы в будущем позволили избежать подобных ситуаций».

По словам Ж. Барткуса, специально созданная рабочая группа ССР сейчас рассматривает проблемы, возможные предложения и решения по сокращению риска коррупции в судебной системе.

В четверг Судейский совет сообщил, что по его инициативе на следующей неделе состоится встреча с сотрудниками Службы спецрасследований и Главной комиссии по служебной этике, в ходе которой попытаются идентифицировать возможные риски в судебной системе и предотвратить путь для их проявлений в будущем.

Руководитель ССР не сомневается в том, что расследование по подозрениям в коррупции в судах будет завершено, и дело поступит в суд. Кроме того, по его мнению, хотя дело большого объема, его рассмотрение не должно затянуться, поскольку преступные деяния не связаны с публичными закупками или экспертизами финансовых операций компаний.

BNS