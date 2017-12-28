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В связи с истечением срока давности прекращено дело о мошенничестве в Vilniaus energija

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 28, 13:00   |   Комментариев: 0

Вильнюсский окружной суд в четверг в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело троих бывших руководителей компании Vilniaus energija, бывшей под управлением французского концерна Veolia (ныне – Dalkia)  по обвинению в мошенничестве и иных возможных преступлений при манипуляции ценами при покупке газа.

Иск прокуроров был выставлен тогдашнему руководителю Dalkia Lietuva Андрюсу Януконису, президенту Vilniaus energija Жану Сакресту, а также президенту компании и акционеру Icor Линасу Самуолису ,

“Уголовное дело прекратить за истечением срока давности, меры пресечения – подписки о невыезде отменить”, – провозгласила в заседании судья Виргиния Швядене, рассматривавшая дело на протяжении трёх лет.

Постановление в 20-дневный срок может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

Служба по расследованию финансовых преступлений три года назад высказала подозрения о возможно незаконном манипулировании ценами на газ, вследствие чего предприятиям Vilniaus energijai и Litesko, а также потребителям теплоэнергии в стране был причинён ущерб в размере почти 3 млн евро.

По истечении 15-летнего срока аренды Вильнюсских теплосетей Vilniaus energija в марте этого года передала сети в ведение Вильнюсской мэрии и муниципального предприятия Vilniaus silumos tinklai.

Компания Vilniaus energija утверждает, что судебный процесс основывался на недостоверных данных и измышлениях.

BNS

Метки: 

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