В связи с поломкой самолета ВВС Spartan, премьер вернется рейсовыми самолетами

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В связи с тем, что самолет ВВС Литвы, доставивший премьер-министра Саулюса Сквярнялиса в Брюссель, неисправен, его делегация вернется в Литву рейсовыми самолетами.

Пресс-секретарь премьера Томас Бяржинскас во вторник сообщил BNS, что премьер вернется в Вильнюс через Польшу.

Сейчас делегация находится в Варшавском аэропорту.

«В Литву мы вернемся около 13 часов», – отметил Т. Бяржинскас.

Не вылетевший в Ригу в воскресенье в связи с неисправностью самолет ВВС Spartan, который должен был доставить президента Литвы Далю Грибаускайте в Ригу, в понедельник вновь сломался в Брюсселе, когда на нем должен был вернуться в Литву премьер после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент в воскресенье из-за этой неисправности Spartan пропустила торжества по случаю столетия Латвии.

Неисправности самолета ВВС Литвы Spartan соответствуют существующим техническим нормам, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Действительно эти самолеты Spartan — рабочие лошадки, которые работают каждый день, их загруженность действительно большая. Если посмотреть на неисправности, которые имеются, то они соответствуют существующим техническим нормам», – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas из Брюсселя Р. Кароблис.

Министр отметил, что загруженность армейских самолетов очень велика, и их основным назначением не является перевозка высокопоставленных должностных лиц.

«Их загруженность действительно велика, мы летаем не только туда, где наиболее заметно для СМИ, то есть связанные с высокопоставленными лицами, но они осуществляют перевозки не только в Европе, так и за ее пределами по своему прямому предназначению, то есть перевозки военных лиц и военных грузов…», – сказал министр.

BNS