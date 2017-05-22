В связи с ростом цены ТЭС Lietuvos elektrine начала производство электроэнергии

Поскольку в понедельник на бирже Nord Pool в литовской зоне торгов значительно выросли цены на электроэнергию, был включен девятый блок ТЭС Lietuvos elektrine. Эту информацию подтвердил BNS пресс-секретарь группы компаний по производству электроэнергии Lietuvos energijos gamyba, в которую входит ТЭС, Валянтас Невиера.

По его словам, цена повысились в связи с ремонтом на термофикационных станциях в Риге и плановым ремонтов второго блока н финской АЭС в Олкилуото. Он также сообщил, что традиционно в теплый период года в связи с запланированными ремонтами электростанций цена растет, поэтому растут и потребности в производстве на Lietuvos elektrine.

В понедельник цена на электроэнергию в Литве и Латвии составляет 36,09 евро за мегаватт-час – на 9,4% больше, чем в минувшую пятницу (32,98 евро) – она самая высокая среди всех государств-участниц биржи Nord Pool. Между тем, в Эстонии цена составляет 35,01 евро, а в четвертой шведской зоне, откуда Литва поставляет электроэнергию через смычку NordBalt, она достигает 32,67 евро.

BNS

Метки: Nord Pool, Литва, ТЭС