В связи с ростом напряжения вокруг Huawei, премьер Литвы принял посла Китая

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В связи с дискуссиями по поводу инвестиций гиганта технологий Huawei, в среду премьер Литвы Саулюс Сквярнялис принял посла Китая.

«Посольство Китая подняло вопрос Huawei. Мы подчеркиваем, что дискуссии по этому вопросу идут в Европейском Союзе», – сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

В последнее время США стали давить на европейских партнеров с тем, чтобы они отказались от оборудования Huawei. Американцы заявляют, что это оборудование может помогать Китаю следить за западными компаниями и бизнесом.

Huawei категорически отрицает, что его оборудование может использоваться для шпионажа.

В Литве дискуссии подстрекает то, что оборудование Huawei использует крупная телекоммуникационная компания Telia Lietuva, развивающая в Литве связь 5G, поднимаются вопросы о технологиях Huawei в государственном секторе.

Представители правительства до сих утверждали, что не видят причин запрещать использование оборудования Huawei в гражданских целях, но министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что в системе обороны технологии Huawei не будет.

На этой неделе С. Сквярнялис также встречался с послом США в Литве. Правители Кабмина не комментируют содержания этой встречи.

Важный торговый партнер

В пресс-релизе, распространенном после встречи с послом Китая Шенем Жифеем, С. Сквярнялис утверждал, что «Литва заинтересована в дальнейших конструктивных связях с Китаем в сферах политики, экономики и культурного обмена».

По словам С. Сквярнялиса, правительство стремиться развивать сотрудничество с Китаем в сферах транзита грузов, сельского хозяйства, финансовых технологий, туризма, науки и культуры.

«Китай, несомненно, является нашим важнейшим торговым партнером в Азии. Очень важно сотрудничество Литвы и Китая в сфере сельского хозяйства, это государство мы оцениваем как один из приоритетных рынков экспорта литовской пищевой промышленности. Надеемся, что в ближайшее время удастся поощрить экспорт литовских продуктов в Китай, особенно пшеницы», – отметил премьер в пресс-релизе.

По словам Д. Матулёниса, на встрече также обсуждался приближающийся саммит ЕС и Китая.

Экономические связи Литвы с Китаем до сих пор были достаточно ограниченными, а представители правительства особо осторожно относятся к идеям возможных инвестиций китайцев в такие стратегические объекты, как Клайпедский порт или железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai. Есть беспокойство, что это может принести нежелательное политическое влияние.

По сообщению правительства, в прошлом году торговый оборот Литвы и Китая вырос до миллиарда евро, а литовский экспорт в Китай составил 189 млн евро.

Обвинения в шпионаже

В последние месяцы возникло напряжение и в связи с опубликованными литовской разведкой обвинения в шпионаже.

Посольство Китая в феврале заявило, что отчет литовских разведывательных ведомств и комментарии глав этих служб «шокировали и удивили».

По сообщению посольства, Китай надеется на «честный, открытый и прозрачный климат для инвестиций китайских компаний, чтобы действовать и сотрудничать в Литве без всяких ограничительных мер и дискриминации в отношении конкретных компаний».

Литовская разведка предупредила, что в стране все активнее действуют китайские службы разведки и безопасности.

Литовская разведка впервые упоминала шпионаж Китая среди угроз национальной безопасности.

По словам главы Департамента госбезопасности Дарюса Яунишкиса, Китай в Литве в основном интересуется секторами путей сообщений и энергетики.

BNS